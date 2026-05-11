Вокалисту группы «The Hatters» подарили паспорт ДНР на концерте в Донецке

Группа «The Hatters» выступила в Донецке в День ДНР. Фото: Официальный сайт группы

В День Республики, 11 мая, в столице ДНР состоялось яркое культурное событие - выступление популярной российской группы «The Hatters». Питерский коллектив привез в Донецк свою уникальную энергетику и поздравил жителей региона с праздником.

Одним из самых запоминающихся моментов вечера стало вручение вокалисту и лидеру группы Юрию Музыченко паспорта Донецкой Народной Республики прямо во время концерта.

Ранее сообщалось, что в Доме молодежи «30/09» отметили День Республики. Кульминацией праздника стало уникальное водно-спортивное действо «Республика на волне». Десятки студентов, школьников, активистов и волонтеров вышли на акваторию на сапбордах, каяках, катамаранах и рафтах, украсив свои плавсредства государственными флагами ДНР.

Кроме того, в День Республики в Донбасс Опере прошел торжественный концерт, собравший лучшие творческие силы региона.

