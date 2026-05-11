Группа «The Hatters» выступила в Донецке в День ДНР. Фото: Официальный сайт группы

В Донецке состоялось знаковое культурное событие: в рамках празднования Дня Республики на столичной сцене выступила популярная российская группа «The Hatters».

«The Hatters» (или «Шляпники») - это самобытный проект, основанный в 2016 году артистами знаменитого театра «Лицедеи». Группа быстро выделилась на российской музыкальной сцене благодаря своему уникальному звучанию, которое сами участники характеризуют как «русский цыганский уличный алко-хардкор на душевных инструментах». В их песнях виртуозно переплетаются элементы фолк-панка, ска и фолк-рока, создавая неповторимую праздничную атмосферу.

Творчество «The Hatters» неоднократно отмечалось престижными наградами. Группа является шестикратным лауреатом премии «Чартова дюжина». В 2024 и 2025 годах коллектив номинировался на премию «Муз-ТВ» как «Лучшая группа».

Ранее сообщалось, что в День Республики в Донбасс Опере прошел торжественный концерт, собравший лучшие творческие силы региона.

