В Донбасс Опере прошел концерт ко Дню Республики с участием артистов из Ростова. Фото: ТГ/Пушилин

В День Республики в Донбасс Опере прошел торжественный концерт, собравший лучшие творческие силы региона. Перед зрителями выступили артисты Донецкой филармонии и Донбасс Оперы, прославленные народные и образцовые коллективы, а также юные дарования - детские ансамбли. Особым подарком стало выступление артистов Ростовской филармонии.

- В эти майские праздничные дни выражаю искреннюю благодарность нашим работникам культуры! Спасибо вам за то, что, несмотря ни на что, вы продолжаете создавать праздничную атмосферу для всех жителей Республики, - сказал министр культуры ДНР Михаил Желтяков.

Ранее сообщалось в Республике прошли торжественные мероприятия, посвященные 12-й годовщине образования региона. Глава ДНР Денис Пушилин вручил государственные награды жителям Республики. Обращаясь к собравшимся, Денис Пушилин поздравил всех с Днем Республики и отметил, что за прошедшие годы жители Донбасса прошли через множество испытаний.

Присоединяйтесь к нам в MAX и Telegram

Мессенджер MAX, как и наш сайт, в «белом списке» интернет-ресурсов. Так что лента нашего канала будет доступна даже в периоды ограничений мобильного интернета.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Первый родившийся в ДНР ребенок, концерт и заплыв на сапбордах: В Доме молодежи «30/09» отметили День Республики

В Доме молодежи «30/09» отметили 12-летие Республики (подробнее)