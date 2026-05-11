Первый родившийся в ДНР ребенок, концерт и заплыв на сапбордах: В Доме молодежи «30/09» отметили День Республики

В Доме молодежи «30/09» отметили День Республики. Фото: Минмол ДНР

В Доме молодежи «30/09» состоялись торжества по случаю Дня Республики, ставшего кульминацией цикла мероприятий национального проекта «Молодежь и дети». Праздник 11 мая, посвященный 12-летию Русской весны, объединил жителей города, молодежные объединения и представителей различных культур.

Как сообщили «КП Донецк» в Минмоле ДНР, день начался с энергичной концертной программы в актовом зале. Выступления Детского духового оркестра музыкальной школы №1 имени Леонтовича, вокального дуэта сестер Шабановых и рок-группы «ARMAgedDON» задали праздничный тон всему дню. Солист «ARMAgedDON» Михаил Зинченко отметил, что для него выступление в День Республики имеет особое значение, ведь он прожил почти всю свою жизнь в Республике и очень любит ее.

Заместитель директора по культурно-организационной работе Дома молодежи «30/09» Людмила Сапрыкина отметила глубокое личное значение Дня Республики: ее семья участвовала в референдуме 2014 года, и с тех пор 11 мая стало для них семейным праздником. Она выразила гордость за вхождение ДНР в состав России и подчеркнула, что Республика уделяет огромное внимание молодежи, о чем свидетельствует и существование самого большого Дома молодежи в России.

Многонациональное единство и культурное богатство региона были продемонстрированы на площадке «Ассамблеи народов России». Представители осетинской, татарской, греческой, белорусской и русской общин в национальных костюмах провели интерактивные мастер-классы по традиционной вышивке, изготовлению головных уборов и кулинарному искусству.

Кульминацией праздника стало уникальное водно-спортивное действо «Республика на волне». Десятки студентов, школьников, активистов и волонтеров вышли на акваторию на сапбордах, каяках, катамаранах и рафтах, украсив свои плавсредства государственными флагами ДНР. Безопасность на воде обеспечивали добровольцы Всероссийского студенческого корпуса спасателей (ВСКС). Главным символом заплыва стала 12-летняя Валерия Гаврилова - первая жительница Республики, появившаяся на свет 11 мая 2014 года в 00:05. Ее мама, Наталья Гаврилова, с теплотой вспоминает этот день как настоящий праздник и важный исторический виток.

- Я очень рада, что я родилась 11 мая и что мне так повезло. Моя главная мечта - чтобы закончилась война. Патриотизм для меня - это помнить свою историю, помогать людям и любить свою Родину, - рассказала именинница Валерия Гаврилова.

В течение дня также работали тематические площадки: выставка проекта «20:14», зоны арт-терапии и фотозоны. Вход на все активности был свободным.

