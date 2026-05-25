Нижегородские строители восстановили дом на проспекте Металлургов в Мариуполе

Нижегородские строители завершили восстановление многоквартирного дома на проспекте Металлургов в Мариуполе. Ремонт проводили под руководством «РКС-НР». Об этом сообщили в Администрации городского округа.
- Строители произвели капитальный ремонт кровли дома, установили новые оконные и дверные блоки, восстановили конструктив здания, обновили систему центрального отопления, - рассказали в Администрации Мариуполя.
Там добавили, что работы по фасаду выполнили специалисты из Московской области.
Восстановительные работы проводились при координации Минстроя России по поручению публично-правовой компании «Единый заказчик в сфере строительства».
Ранее сообщалось, что в Мариуполе строители из Санкт-Петербурга завершили восстановление 56 объектов. В настоящее время в приморском городе ДНР восстанавливают Дворец культуры «Металлургов», спорткомплекс «Нептун» и Центральный ЗАГС.
Кроме того, сообщалось, что по улице Мамина-Сибиряка в Мариуполе восстановили девятиэтажку.
