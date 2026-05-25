Нижегородские строители восстановили дом на проспекте Металлургов в Мариуполе. Фото: РКС-НР

Нижегородские строители завершили восстановление многоквартирного дома на проспекте Металлургов в Мариуполе. Ремонт проводили под руководством «РКС-НР». Об этом сообщили в Администрации городского округа.

- Строители произвели капитальный ремонт кровли дома, установили новые оконные и дверные блоки, восстановили конструктив здания, обновили систему центрального отопления, - рассказали в Администрации Мариуполя.

Там добавили, что работы по фасаду выполнили специалисты из Московской области.

Восстановительные работы проводились при координации Минстроя России по поручению публично-правовой компании «Единый заказчик в сфере строительства».

Ранее сообщалось, что в Мариуполе строители из Санкт-Петербурга завершили восстановление 56 объектов. В настоящее время в приморском городе ДНР восстанавливают Дворец культуры «Металлургов», спорткомплекс «Нептун» и Центральный ЗАГС.

Кроме того, сообщалось, что по улице Мамина-Сибиряка в Мариуполе восстановили девятиэтажку.

Присоединяйтесь к нам в MAX и Telegram

Мессенджер MAX, как и наш сайт, в «белом списке» интернет-ресурсов. Так что лента нашего канала будет доступна даже в периоды ограничений мобильного интернета.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

В Мариуполе на проспекте Ленина завершили восстановление многоквартирного дома

В мариупольском доме строители отремонтировали кровлю, фасад и инженерные системы (подробнее)