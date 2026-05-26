В Мариуполе продолжают восстанавливать одну из старейших школ в городе. Фото: РКС-НР

В Мариуполе продолжают восстанавливать школу №40. Она является одной из старейших школ в городе. Строители ее возвели в 1936 году. Школа пережила Великую Отечественную войну, но серьезные разрушения 2022 года оказались критическими. В результате прямых попаданий снарядов в здании выгорели деревянные перекрытия. Об этом сообщили в пресс-службе «РКС-НР».

- Обследование показало, что восстановить старое здание уже невозможно. Поэтому было принято решение полностью разобрать аварийные конструкции и построить школу заново, но при этом сохранить ее исторический архитектурный облик, - рассказали в пресс-службе.

К работам специалисты приступили в 2024 году. Установлены окна, подведены инженерные коммуникации, смонтирована стропильная система кровли. В настоящее время ведется внутренняя отделка помещений.

Восстановительные работы проведены при координации Минстроя России по поручению ППК «Единый заказчик в сфере строительства».

Ранее сообщалось, что в Мариуполе восстановили трехэтажный жилой дом на проспекте Нахимова.

Присоединяйтесь к нам в MAX и Telegram

Мессенджер MAX, как и наш сайт, в «белом списке» интернет-ресурсов. Так что лента нашего канала будет доступна даже в периоды ограничений мобильного интернета.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Нижегородские строители восстановили дом на проспекте Металлургов в Мариуполе

Работы по фасаду мариупольского дома провели строители из Московской области (подробнее)