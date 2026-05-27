Из Мариуполя в Нальчик отправили двух бурых медвежат. Фото: Портал «Возродим Донбасс»

Из Мариуполя в Нальчик отправили двух бурых медвежат - мальчик и девочка возрастом 3,5 месяца. Об этом говорится на портале «Возродим Донбасс».

К приезду медвежат в Нальчике завершили реконструкцию вольеров. Для медвежат подготовили просторную территорию с природным рельефом, укрытиями и местами для прогулок, максимально приближенную к естественной среде обитания.

В настоящее время медвежата уже осваивают новую территорию и активно исследуют свои владения.

Ранее сообщалось, что в зоопарке Мариуполя вновь пополнение. В этот раз в семье львов Плутона и Амалии родился очаровательный малыш. С первых дней своей жизни он уже почувствовал, что он потомок царя зверей, и ведет себя соответственно своему статусу.

Кроме того, сообщалось, что в Мариупольском зоопарке родились волчата. На видео, которое опубликовали в пресс-службе, видно, что малыши ни на шаг не отходят от родителей и всячески пытаюсь держаться рядышком с мамой и папой.

Присоединяйтесь к нам в MAX и Telegram

Мессенджер MAX, как и наш сайт, в «белом списке» интернет-ресурсов. Так что лента нашего канала будет доступна даже в периоды ограничений мобильного интернета.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Берут еду практически из рук: пара ондатр завелась в парке им. Гурова в Мариуполе

Млекопитающих в реке Кальчик подкармливают местные жители (подробнее)