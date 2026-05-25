В Мариупольском зоопарке в семье львов Плутона и Амалии родился малыш . Фото: Зоопарк Мариуполя

В зоопарке Мариуполя вновь пополнение. В этот раз в семье львов Плутона и Амалии родился очаровательный малыш. С первых дней своей жизни он уже почувствовал, что он потомок царя зверей, и ведет себя соответственно своему статусу.

– У нас в зоопарке у льва Плутона и львицы Амалии родился малыш. Родился он на очень большой праздник – в День труда, 1 мая. Это маленький мальчик. Приятный и милый малыш. Но в отличие от тигрицы он уже проявляет агрессию с таких малых лет, – рассказал один из сотрудников зоопарка.

Он добавил, что родители малыша очень любят. За ним следят, выгуливают и всячески оберегают.

– Папа защищает ребенка. Он очень заботливый и хороший отец. Он никогда свое потомство не трогал, – говорит сотрудник зоопарка.

Интересно и то, что за год это уже третье потомство, которое дает эта молодая пара.

