Ондатра в реке Кальчик на территории парка им.Гурова в Мариуполе Фото: Александр ИВАНОВ.

Для большинства людей ондатра - «водная крыса». Однако это неверное утверждение. У этого млекопитающего своя большая история и гораздо более благородное поведение в среде обитания, чем у крыс.

Этот грызун начал свое путешествие на наш континент в 1905 году, к 1926-му появился в нашей стране, а к концу 1940-х ондатра стала в один ряд с белкой как важный промысловый вид - из-за пушнины, а также как съедобное животное, именуемое во многих странах «водяным кроликом».

В Мариуполе, в реке Кальчик, в районе парка Гурова проживает парочка ондатр. По словам местных жителей, они знают этих животных не первый год и за прошедшее время смогли их слегка приручить. Млекопитающие берут еду практически из рук - подплывают на расстояние одного-двух метров к своим гостям-человекам.

В месте кормежки, у моста по улице Карпинского, в воде плавают яблоки, морковки - это любимые лакомства этих животных. Корреспондент «КП Донецк» запечатлел употребление плавучими грызунами сразу двух блюд. Сначала одна из ондатр вылезла на камень, как все наблюдающие думали, чтобы погреться на солнышке. Как бы не так! В одной из передних лапок она держала яблоко. Скушав его примерно за одну минуту, она отправилась к ближайшей речной поросли, откуда вернулась, очевидно, со вторым блюдом - веточкой зеленого камыша.

- Конкретно эти пушистики появились тут после боевых действий. Не знаем, какое поколение уже, но за 20 лет жизни в этом районе, это, наверное, уже четвертая или пятая семья, - говорит местный житель Василий Романович. - Живут они где-то до пяти лет. Когда появляются с молодняком, взрослые постепенно куда-то исчезают на следующий сезон. Кормим вкусненьким - сладкими сортами яблок, морковкой порезанной. Вот приучили и ходим каждые выходные кормить.

