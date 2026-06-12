Сегодня ДНР является частью большой России Фото: Александр ИВАНОВ. Перейти в Фотобанк КП

Глава ДНР Денис Пушилин поздравил жителей региона с Днем России. В своем обращении он подчеркнул особое значение этого праздника для Донбасса, назвав его символом единства и силы.

По словам Пушилина, в Донбассе бережно хранят память о подвигах предков, об их героическом труде, упорстве и беззаветной любви к Отечеству. У старшего поколения жители региона научились главному - побеждать, несмотря ни на что.

Донбасс и Россия - единое целое max.ru/PushilinDenis

Сегодня ДНР является частью большой России.

- Мы видим, как меняется наш регион, как он восстанавливается и продолжает жить, потому что мы - часть Великой страны. За этими изменениями - реальная поддержка руководства России, помощь специалистов из других регионов, работа наших защитников на передовой. Мы искренне благодарны за это, - отметил Глава ДНР.

Пушилин также добавил, что вместе с жителями Донбасса - правда и помощь всей страны.

- А значит, мы обязательно победим! - подчеркнул он.

Присоединяйтесь к нам в MAX и Telegram

Мессенджер MAX, как и наш сайт, в «белом списке» интернет-ресурсов. Так что лента нашего канала будет доступна даже в периоды ограничений мобильного интернета.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

В ДНР впервые за 20 лет зафиксировали массовое цветение степных маков

В «Донецком» филиале Россельхозцентра рассказали, с чем связано массовое цветение степных маков (подробнее)