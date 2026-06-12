Фото: Александр ИВАНОВ. Перейти в Фотобанк КП
Глава ДНР Денис Пушилин поздравил жителей региона с Днем России. В своем обращении он подчеркнул особое значение этого праздника для Донбасса, назвав его символом единства и силы.
По словам Пушилина, в Донбассе бережно хранят память о подвигах предков, об их героическом труде, упорстве и беззаветной любви к Отечеству. У старшего поколения жители региона научились главному - побеждать, несмотря ни на что.
max.ru/PushilinDenis
Сегодня ДНР является частью большой России.
- Мы видим, как меняется наш регион, как он восстанавливается и продолжает жить, потому что мы - часть Великой страны. За этими изменениями - реальная поддержка руководства России, помощь специалистов из других регионов, работа наших защитников на передовой. Мы искренне благодарны за это, - отметил Глава ДНР.
Пушилин также добавил, что вместе с жителями Донбасса - правда и помощь всей страны.
- А значит, мы обязательно победим! - подчеркнул он.
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