Беспилотники ВС РФ уничтожили четыре бронемашины и две САУ ВСУ в ДНР Фото: Минобороны РФ.

Расчеты ударных беспилотников 51-й армии группировки «Центр» продолжают уничтожать технику ВСУ, ограничивая возможности противника на Добропольском направлении. Об этом сообщили в Минобороны России.

Во время боевого дежурства операторы заметили движение четырех вражеских бронемашин. Они нанесли последовательные точные удары по движущейся технике - машины обездвижили и уничтожили. Это сорвало планы противника по ротации личного состава и нарушило его снабжение на передовой.

Также в лесополосах обнаружили две замаскированные самоходные артиллерийские установки. Их тоже уничтожили серией ударов.

Благодаря непрерывной работе расчетов БПЛА штурмовики «Центра» действуют максимально эффективно и ежедневно освобождают территорию.

Ранее сообщалось, что военнослужащие группировки войск «Центр» Вооруженных сил России освободили населенный пункт Приют в Донецкой Народной Республике.

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