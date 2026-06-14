ВС РФ в Красном Лимане вышли на северо-западные окраины города (архивное фото) Фото: Александр КОЦ. Перейти в Фотобанк КП

Бойцы группировки войск «Запад» заняли более выгодные рубежи, а также нанесли поражение ВСУ в районах Рубцов, Яцковки, Лозового, Волчего Яра и Карповки в Донецкой Народной Республике.

- В населенном пункте Красный Лиман Донецкой Народной Республики российские войска вышли на северо-западные окраины города, установили контроль над Северным, Центральным, Коммунальным и Южным его районами, - сообщили в Минобороны России.

Штурмовые группы 25-й армии ведут активные наступательные действия в Заводском районе и на территории садоводческого товарищества. В освобожденных кварталах населенного пункта проводят поиск и уничтожение отдельных разрозненных групп ВСУ.

В городе за сутки ВС РФ освободили 37 зданий, противник потерял более 55 военнослужащих и семь автомобилей.

Ранее сообщалось, что российские бойцы наступают у Дробышева, несмотря на контратаки ВСУ, и формируют огневой мешок для украинских боевиков.

Присоединяйтесь к нам в MAX и Telegram

Мессенджер MAX, как и наш сайт, в «белом списке» интернет-ресурсов. Так что лента нашего канала будет доступна даже в периоды ограничений мобильного интернета.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

ВС РФ вынудили Киев начать эвакуацию предприятий из Краматорска и Дружковки

Российские войска за сутки освободили 117 зданий в Константиновке (подробнее)