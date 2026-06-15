ВС России освободили населенный пункт Артема под Константиновкой в ДНР (архивное фото) Фото: Александр КОЦ. Перейти в Фотобанк КП

Вооруженные силы Российской Федерации освободили населенный пункт Артема под Константиновкой в Донецкой Народной Республике.

- Подразделения «Южной» группировки войск в результате решительных действий освободили населенный пункт Артема Донецкой Народной Республики, - сообщили в Минобороны России.

Там добавили, что за сутки ВС РФ нанесли удары по пяти бригадам противника в районах Николаевки, Дружковки, Пискуновки, Славянск, Рай-Александровки, Краматорска и Николайполья в Донецкой Народной Республике.

В Константиновке штурмовые группы «Южной» группировки войск ведут активные наступательные действия и продолжают уничтожение ВСУ в юго-западной части населенного пункта. За сутки в городе ВС РФ освободили более 100 зданий. Потери противника составили свыше 100 человек, три бронеавтомобиля и 18 пикапов.

Всего в зоне ответственности «Южной» группировки войск противник потерял до 140 человек личного состава, четыре бронемашины, 20 автомобилей и два орудия полевой артиллерии.

Ранее сообщалось, что на фоне быстрого продвижения «Южной» группировки войск в Константиновке киевский режим форсирует эвакуацию важных предприятий и учреждений из Дружковки и Славянска.

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