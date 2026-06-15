Из-за успехов ВС РФ в ДНР началась эвакуация оборонных предприятий Славянска (архивное фото) Фото: Александр КОЦ. Перейти в Фотобанк КП

На фоне быстрого продвижения «Южной» группировки войск в Константиновке киевский режим форсирует эвакуацию важных предприятий и учреждений из Дружковки и Славянска. Об этом сообщили в Минобороны России.

В Дружковке к эвакуации готовятся Дружковский машиностроительный завод (ремонт бронетехники ВСУ), метизный завод и завод «Ремсчетмаш» (электротехническое оборудование). В Славянске планируют эвакуировать машиностроительный завод (ремонт военной техники), «Славтяжмаш», «Бетонмаш», «Зевс-керамику» (ремонт вооружения и техники ВСУ) и Государственный НИИ высоких напряжений (сборка БПЛА).

В ведомстве добавили, что масштаб и срочность эвакуации предприятий из Дружковки, Краматорска и Славянска свидетельствует о том, что Киев готовится к утрате всей Славянско-Краматорской агломерации и скорому переходу ее под контроль ВС РФ.

Ранее сообщалось, что высокие темпы продвижения подразделений «Южной» группировки войск в Константиновке вынудили киевский режим начать экстренную эвакуацию ключевых промышленных предприятий и их сотрудников из Краматорска в западные области Украины.

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