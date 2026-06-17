Российские войска освободили Кутузовку в ДНР (архивное фото) Фото: Александр КОЦ. Перейти в Фотобанк КП

Вооруженные силы Российской Федерации освободили Кутузовку вблизи Доброполья в Донецкой Народной Республике.

- В результате активных наступательных действий подразделений группировки войск «Центр» освобожден населенный пункт Кутузовка Донецкой Народной Республики, - сообщили в Минобороны России.

Там добавили, что за сутки ВС РФ нанесли удары по 12 бригадам ВСУ в районах Сергеевки, Ивановки, Ленина, Красноярского, Грузского, Веселого, Кучеров Яра в Донецкой Народной Республике и Новопавловки в Днепропетровской области.

На данном направлении ВС РФ за сутки уничтожили до 290 человек личного состава, бронемашину, семь автомобилей, три артиллерийских орудия и две РСЗО «Град».

Ранее сообщалось, что за сутки бойцы «Южной» группировки войск улучшили положение по переднему краю, а также нанесли удары по восьми бригадам ВСУ в ДНР. В Константиновке бойцы ВС РФ ведут активное наступление и освободили от украинских боевиков 120 зданий.

Кроме того, штурмовые отряды ВС РФ продолжают продвижение в западном направлении в Красном Лимане, уничтожая разрозненные формирования ВСУ.

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