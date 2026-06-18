«Южная» группировка войск ВС РФ освободила Рай-Александровку в ДНР (архивное фото) Фото: Александр КОЦ. Перейти в Фотобанк КП

Вооруженные силы Российской Федерации освободили еще один населенный пункт в Донецкой Народной Республике.

- Подразделения «Южной» группировки войск в результате активных и решительных действий освободили населенный пункт Рай-Александровка Донецкой Народной Республики, - сообщили в Минобороны России.

Отметим, что село Рай-Александровка находится в 17 километрах от Краматорска и Славянска.

В Минобороны России добавили, что за сутки в зоне ответственности группировки ВС РФ нанесли удары по пяти бригадам вооруженных формирований Украины в районах Николайполья, Славянска, Дружковки, Стародубовки и Николаевки в Донецкой Народной Республике.

Кроме того, штурмовые группы «Южной» группировки войск наступают в юго-западной части Константиновки. За сутки в городе российские войска освободили от украинских боевиков 98 зданий. Противник потерял свыше 60 боевиков и 17 авто.

Всего в зоне ответственности российской группировки противник потерял свыше 165 человек личного состава, 24 автомобиля, РСЗО «Град» и артиллерийскую систему.

Ранее сообщалось, что Вооруженные силы Российской Федерации овладели семью опорными пунктами и 48 зданиями в Красном Лимане. В населенном пункте бойцы блокировали группу украинских боевиков в районе улиц Главная и Покровская.

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