ВС РФ за сутки овладели 7 опорными пунктами и 48 зданиями в Красном Лимане (архивное фото) Фото: Александр КОЦ. Перейти в Фотобанк КП

Вооруженные силы Российской Федерации овладели семью опорными пунктами и 48 зданиями в Красном Лимане в Донецкой Народной Республике.

- В населенном пункте Красный Лиман Донецкой Народной Республики штурмовые отряды 25-й армии продолжают уничтожение разрозненных подразделений ВСУ, - сообщили в Минобороны России.

Там добавили, что в городе бойцы блокировали группу украинских боевиков в районе улиц Главная и Покровская. В населенном пункте за сутки ВС РФ уничтожили до 20 солдат противника, семь единиц военной техники и пять дистанционно управляемых роботизированных комплексов.

Ранее сообщалось, что Вооруженные силы Российской Федерации срывают попытки подвоза боеприпасов ВСУ на окраинах Красного Лимана в ДНР. Российские войска уничтожают разрозненные группы украинских боевиков.

Кроме того, ВС РФ «Южной» группировки войск нанесли удар по украинским боевикам, которые попытались отступать из Константиновки. Противник предпринял попытку выйти из-под огневого воздействия российских войск.

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