ВС РФ нанесли удар по боевикам ВСУ, отступающим из Константиновки (архивное фото) Фото: Александр КОЦ. Перейти в Фотобанк КП

Вооруженные силы России «Южной» группировки войск нанесли удар по украинским боевикам, которые попытались отступать из Константиновки. Противник предпринял попытку выйти из-под огневого воздействия ВС РФ.

- В ходе воздушного наблюдения операторы БПЛА обнаружили группу военнослужащих ВСУ, отступавших из города. Противник пытался скрытно перемещаться между разрушенными строениями и впоследствии укрылся в одном из подготовленных укрытий, рассчитывая избежать обнаружения, - рассказали в Министерстве обороны России.

Там добавили, что российские войска успешно поразили живую силу ВСУ.

Ранее командир роты 1465-го мотострелкового полка «Южной» группировки войск с позывным «Горец» рассказал о боевой работе штурмовиков в Константиновке.

Кроме того, сообщалось, что «Южная» группировка войск освободила 96 зданий от ВСУ в Константиновке.

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