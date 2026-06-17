Просачивались малыми группами: Командир мотострелкового полка ВС РФ рассказал о работе штурмовиков в Константиновке

Командир мотострелкового полка ВС РФ рассказал о работе штурмовиков в Константиновке. Фото: Минобороны России

В Донецкой Народной Республике российские войска продолжают освобождать Константиновку. Командир роты 1465-го мотострелкового полка «Южной» группировки войск с позывным «Горец» рассказал о боевой работе штурмовиков.

- Наша основная задача была зацепиться за город и продвигаться дальше. Самый сложный промежуток для нас был – подход к городу, была очень большая «открытка». Действовали с разных направлений, но зацепились именно за одно хорошее, - рассказал «Горец».

Он добавил, что бойцы на этом направлении начали просачиваться малыми группами.

- Зашли, были бои, у нас получилось выбить боевиков оттуда. Зацепились, обеспечили проход себе и союзникам. Огромное спасибо полку, что поддерживали огнем, дальней разведкой, - продолжил командир.

«Горец» говорит, что для него гордость иметь таких бойцов, которые не отступали и выполняли все команды.

- Здание большое, бойцы корректировали, где сидел враг. Мы работали «птицами», полк работал. Была артподготовка проведена. Птицами, FPV-дронами работали. Свои укрытия мы ни разу не отдавали противнику, - рассказал «Горец».

Он говорит, что украинские боевики уже поняли свое положение и что их командование не поддерживает, поэтому начали убегать с позиций.

- Перед заходом бойцов проводится инструктаж. Разбирается каждая ошибка. Все детально показывается, разбирается и обозначается, как правильно поступать. Бойцы молодцы. За них правда берет гордость, - рассказал командир.

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