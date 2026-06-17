Последняя артерия снабжения ВСУ пала: ВС РФ уничтожили переправу через реку Северский Донец в Красном Лимане

ВС РФ уничтожили переправу через реку Северский Донец в Красном Лимане (архивное фото) Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН. Перейти в Фотобанк КП

Вооруженные силы Российской Федерации продолжают освобождение Красного Лимана в Донецкой Народной Республике. Как сообщили в Минобороны России, бойцы ВС РФ уничтожили переправу противника через реку Северский Донец. Она являлась последней артерией снабжения ВСУ.

- Прямым попаданием авиабомбы ФАБ-3000 с универсальным модулем планирования и коррекции уничтожена последняя артерия снабжения ВСУ в Красном Лимане – переправа через реку Северский Донец в районе населенного пункта Маяки Донецкой Народной Республики, - рассказали в Министерстве обороны России.

Красный Лиман находится в зоне ответственности группировки войск «Запад» ВС России.

Ранее сообщалось, что Вооруженные силы России освободили церковь Иверской иконы Божией Матери в Красном Лимане.

Кроме того, сообщалось, что ВС РФ уничтожили три пункта управления БПЛА ВСУ в частном секторе Константиновки.

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