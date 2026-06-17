Последняя артерия снабжения ВСУ пала: ВС РФ уничтожили переправу через реку Северский Донец в Красном Лимане

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН. Перейти в Фотобанк КП
Вооруженные силы Российской Федерации продолжают освобождение Красного Лимана в Донецкой Народной Республике. Как сообщили в Минобороны России, бойцы ВС РФ уничтожили переправу противника через реку Северский Донец. Она являлась последней артерией снабжения ВСУ.
- Прямым попаданием авиабомбы ФАБ-3000 с универсальным модулем планирования и коррекции уничтожена последняя артерия снабжения ВСУ в Красном Лимане – переправа через реку Северский Донец в районе населенного пункта Маяки Донецкой Народной Республики, - рассказали в Министерстве обороны России.
Красный Лиман находится в зоне ответственности группировки войск «Запад» ВС России.
Ранее сообщалось, что Вооруженные силы России освободили церковь Иверской иконы Божией Матери в Красном Лимане.
Кроме того, сообщалось, что ВС РФ уничтожили три пункта управления БПЛА ВСУ в частном секторе Константиновки.
Присоединяйтесь к нам в MAX и Telegram
Мессенджер MAX, как и наш сайт, в «белом списке» интернет-ресурсов. Так что лента нашего канала будет доступна даже в периоды ограничений мобильного интернета.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
«Мы не дадим боевикам ВСУ выйти из города»: Командир мотострелкового батальона ВС РФ рассказал о ходе освобождения Константиновки
Два бойца ВС РФ заняли позиции возле реки в Константиновке, где не дают боевикам ВСУ выйти и зайти в город (подробнее)