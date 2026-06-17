Подразделения Вооруженных сил РФ продолжают активные наступательные действия на территории ДНР Фото: Александр КОЦ. Перейти в Фотобанк КП

Подразделения Вооруженных сил РФ продолжают активные наступательные действия на территории ДНР. По данным Министерства обороны России, за минувшие сутки российские войска добились существенных успехов сразу на нескольких направлениях.

Так, группировка войск «Запад» улучшила свое положение: подразделения заняли более выгодные рубежи и позиции в районе населенных пунктов Яцковка, Лозовое, Рубцы и Щурово. Общие потери противника в полосе ответственности этой группировки за сутки превысили 210 военнослужащих; также были уничтожены пять бронемашин, 17 автомобилей и четыре артиллерийских орудия.

В Красном Лимане штурмовые отряды 25-й армии ведут продвижение в западном направлении, уничтожая остатки сил противника. Подразделения 67-й дивизии, действуя в северо-западной части города, овладели пятью опорными пунктами ВСУ и зачистили от украинских боевиков 31 здание. Среди освобожденных объектов - церковь Иверской иконы Божией Матери.

За сутки в Красном Лимане были ликвидированы более 30 военнослужащих ВСУ, а также уничтожена техника противника: американский бронеавтомобиль HMMWV, четыре пикапа и три наземных роботизированных комплекса.

Существенные результаты достигнуты и в Константиновке, где штурмовые группы «Южной» группировки войск ведут активное наступление. В городе освобождены от украинских вооруженных формирований 120 зданий. В юго-западной части населенного пункта продолжается ликвидация окруженных подразделений 28-й и 100-й механизированных бригад ВСУ.

Потери противника в Константиновке за сутки составили до 100 боевиков, пять бронемашин (в том числе канадский бронеавтомобиль «Senator» и американская бронемашина «MaxxPro»), 19 пикапов, два артиллерийских орудия и 23 наземных роботизированных комплекса.

Всего в зоне ответственности «Южной» группировки ВСУ потеряли до 165 военнослужащих, семь бронемашин, 22 автомобиля и пять артиллерийских орудий.

На другом направлении подразделения группировки войск «Центр» добились важного тактического результата - был освобожден населенный пункт Новый Донбасс в ДНР. Кроме того, российские бойцы нанесли удары по позициям противника в районах Золотого Колодезя, Рубежного, Белицкого и Красноярского. Потери украинских вооруженных формирований в зоне ответственности группировки составили свыше 280 военнослужащих, две бронемашины и семь автомобилей.

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