ВС РФ уничтожили три пункта управления БПЛА ВСУ в частном секторе Константиновки. Фото: Минобороны России

Вооруженные силы России «Южной» группировки войск уничтожили три пункта управления БПЛА ВСУ в частном секторе Константиновки. Об этом сообщили в Министерстве обороны Российской Федерации.

Украинские боевики оборудовали пункты управления беспилотниками в полуразрушенных домах.

- Координаты пунктов управления передали расчетам FPV-дронов, которые уничтожили важные цели прямыми попаданиями. Удары по ним наносились в момент, когда украинские боевики готовили к запуску беспилотные летательные аппараты, - рассказали в Минобороны России.

Ранее сообщалось, что Вооруженные силы Российской Федерации успешно наступают северо-западнее Родинского в районе Белицкого в Донецкой Народной Республике.

Кроме того, сообщалось, что на окраинах Константиновки российские войска уничтожили огневые точки вооруженных формирований Украины.

Присоединяйтесь к нам в MAX и Telegram

Мессенджер MAX, как и наш сайт, в «белом списке» интернет-ресурсов. Так что лента нашего канала будет доступна даже в периоды ограничений мобильного интернета.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

«Мы не дадим боевикам ВСУ выйти из города»: Командир мотострелкового батальона ВС РФ рассказал о ходе освобождения Константиновки

Два бойца ВС РФ заняли позиции возле реки в Константиновке, где не дают боевикам ВСУ выйти и зайти в город (подробнее)