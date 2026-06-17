ВС РФ успешно наступают у Белицкого под Родинским в ДНР (архивное фото) Фото: Александр КОЦ. Перейти в Фотобанк КП

Вооруженные силы Российской Федерации успешно наступают северо-западнее Родинского в районе Белицкого в Донецкой Народной Республике. Об этом ТАСС сообщил военный эксперт Андрей Марочко.

- Наши бойцы сейчас работают в северо-западном направлении от Родинского - в районе Белицкого. Так что наши войска будут продвигаться и дальше на данном участке, - сказал он.

Ранее сообщалось, что за сутки бойцы группировки войск «Запад» заняли более выгодные рубежи. Штурмовые отряды ВС РФ продолжают продвижение в западном направлении в Красном Лимане, уничтожая разрозненные формирования ВСУ.

Кроме того, за сутки бойцы «Южной» группировки войск улучшили положение по переднему краю, а также нанесли удары по восьми бригадам ВСУ в Донецкой Народной Республике. В Константиновке российские войска освободили от украинских боевиков 120 зданий. В юго-западной части города продолжают уничтожать окруженные подразделения ВСУ.

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