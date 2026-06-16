ВС РФ за сутки освободили от украинских боевиков 120 зданий в Константиновке (архивное фото) Фото: Александр КОЦ. Перейти в Фотобанк КП

За сутки бойцы «Южной» группировки войск улучшили положение по переднему краю, а также нанесли удары по восьми бригадам ВСУ в районах Славянска, Краматорска, Дружковки, Николаевки, Стенки, Стародубовки и Малиновки в Донецкой Народной Республике.

- В населенном пункте Константиновка Донецкой Народной Республики штурмовые группы «Южной» группировки войск ведут активные наступательные действия и освободили от украинских боевиков 120 зданий. В юго-западной части города продолжается уничтожение окруженных подразделений 28-й и 100-й механизированных бригад ВСУ, - отмечают в Минобороны России.

Там добавили, что в городе ВС РФ за сутки уничтожили до 100 солдат ВСУ, пять бронемашин, в том числе канадский бронеавтомобиль «Senator» и американскую бронемашину «MaxxPro», 19 пикапов, две артсистемы, 23 наземных роботизированных комплекса.

Всего в зоне ответственности «Южной» группировки войск ВС РФ уничтожили до 165 человек личного состава, семь бронемашин, 22 автомобиля и пять орудий полевой артиллерии.

Ранее сообщалось, что в результате активных наступательных действий подразделений группировки войск «Центр» был освобожден населенный пункт Новый Донбасс в ДНР.

Присоединяйтесь к нам в MAX и Telegram

Мессенджер MAX, как и наш сайт, в «белом списке» интернет-ресурсов. Так что лента нашего канала будет доступна даже в периоды ограничений мобильного интернета.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

ВС РФ наступают в Константиновке и продолжают бои за Рай-Александровку в ДНР

Глава ДНР Денис Пушилин рассказал о ситуации на линии боевого соприкосновения в регионе (подробнее)