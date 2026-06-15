В Минобороны России рассказали, что киевский режим начал эвакуацию предприятий из Славянска и Дружковки

ВС РФ усилили темпы продвижения в Константиновке (архивное фото) Фото: Александр КОЦ. Перейти в Фотобанк КП

Военнослужащие «Южной» группировки войск ВС России нарастили темпы продвижения в населенном пункте Константиновка в Донецкой Народной Республике. В связи с этим киевский режим в спешке начал эвакуацию ключевых предприятий в Славянске и Дружковке. Об этом сообщили в Министерстве обороны Российской Федерации.

- В городе Дружковка подготовительные мероприятия для эвакуации производственных мощностей начались на Дружковском машиностроительном заводе, задействованном в ремонте бронетехники ВСУ, а также на Дружковском метизном заводе и заводе «Ремсчетмаш», производящем электротехническое оборудование, - рассказали в военном ведомстве России.

В Славянске украинские власти запланировали эвакуацию куда большего количества предприятий. Сюда попадают: славянский машиностроительный завод, на котором ВСУ ремонтируют военную технику; завод тяжелого машиностроения; завод строительных машин; славянский завод «Зевс-керамика», который ВСУ используют для ремонта вооружения; государственный НИИ высоких напряжений, в котором осуществлялась сборка БПЛА.

В Министерстве обороны России говорят, что такая спешка говорит об этом – киевский режим готовится к утрате всей Славянско-Краматорской агломерации и скорому ее переходу под контроль ВС РФ.

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