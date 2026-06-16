ВС РФ в Красном Лимане продолжают продвижение в западном направлении (архивное фото) Фото: Александр КОЦ. Перейти в Фотобанк КП

За сутки бойцы группировки войск «Запад» заняли более выгодные рубежи. ВС РФ нанесено поражение ВСУ в районах Яцковки, Лозового, Рубцы и Щурово в Донецкой Народной Республике.

В Красном Лимане штурмовые отряды 25-й армии продолжают продвижение в западном направлении и уничтожение разрозненных формирований ВСУ.

- Подразделения 67-й дивизии, наступая в северо-западной части города, овладели пятью опорными пунктами противника и очистили от украинских боевиков 31 здание, в том числе церковь Иверской иконы Божией Матери, - сообщили в Минобороны России.

В населенном пункте за сутки российские войска уничтожили более 30 солдат ВСУ, американский бронеавтомобиль HMMWV, четыре пикапа и три наземных роботизированных комплекса.

Всего в зоне группировки войск «Запад», которая расположена в ДНР и Харьковской области, ВСУ потеряли свыше 210 военнослужащих, пять бронемашин, 17 автомобилей и четыре артсистемы.

Ранее сообщалось, что ВС РФ за сутки освободили от украинских боевиков 120 зданий в Константиновке. В юго-западной части города продолжается уничтожение окруженных ВСУ.

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