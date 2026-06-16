Командир мотострелкового батальона ВС РФ рассказал о ходе освобождения Константиновки. Фото: Минобороны России

Вооруженные силы России продолжают выбивать украинских боевиков из Константиновки в Донецкой Народной Республике. О ходе освобождения рассказал командир мотострелкового батальона 1465-го мотострелкового полка «Южной» группировки войск с позывным «Задон».

- Задача заключилась в том, чтобы войти в город, сломить оборону противника, и занять позиции, которые были поставлены мне вышестоящим руководством, - говорит командир. – Мы применили маневр по обману противника, раздергали его с нескольких направлений практически одновременно. Выбрали, где самая слабая сторона у противника, туда и сделали упор.

Военнослужащий ВС РФ говорит, что таким образом бойцы зашли на теплицы, откуда и началось освобождение города.

- Мы вели параллельно дальнюю разведку, выявляли ПУБЛы (пункты управления БПЛА), точки взлетов и посадок. За счет этого отрабатывала ФАБы туда, артиллерия, полковая, бригадная. То есть наносили им поражение, что заставляло их откатываться. И в моменте, мы начинали двигаться вперед, то есть наращивали темп, наращивали точки, позиции, - рассказал «Задон».

Он добавил, что было принято решение идти от здания к зданию короткими перебежками. Сами украинские боевики старались не вступать в контактный бой с военнослужащими ВС РФ.

- Мы не дадим боевикам ВСУ выйти из города, однозначно. Пресекаем жестко попытки входа в город, не даем им просочиться. Соответственно, выйти тем более не дадим, - рассказывает командир мотострелкового батальона. – Противник не успел моргнуть, что настолько скоротечно разовьется наступление. Давление мы не сбавляем вообще, ни днем, ни ночью.

Также «Задон» говорит, что Константиновка – это последний плацдарм для вооруженных формирований Украины. И в скором времени они его также потеряют.

- Поэтому они сейчас будут на Краматорске сосредотачиваться. Ну и Алексеево-Дружковка соответственно, - добавил «Задон».

Командир отдельно рассказал о военнослужащих ВС РФ, которые малыми группами брали серьезные рубежи в Константиновке.

- Есть ребята, которые заняли позицию возле реки, уничтожили вдвоем уже более 12 человек. То есть не дают ни зайти, ни выйти противнику. Есть ребята, которые в городе сейчас бились, по всем каналам показывали. Паркуром это назвали. По зданиям там рубились. То есть серьезный штурм, серьезный опорник был, мы его взяли. Бой шел несколько часов, противник был уничтожен, - рассказал «Задон».

Ранее в Минобороны России сообщили, что за сутки ВС РФ освободили от украинских боевиков 120 зданий в Константиновке.

Присоединяйтесь к нам в MAX и Telegram

Мессенджер MAX, как и наш сайт, в «белом списке» интернет-ресурсов. Так что лента нашего канала будет доступна даже в периоды ограничений мобильного интернета.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

ВС РФ освободили Новый Донбасс в ДНР

Российские войска освободили населенный пункт на Добропольском направлении в ДНР (подробнее)