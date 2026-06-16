На окраинах Константиновки ВС РФ уничтожили огневые точки ВСУ. Фото: Минобороны России

Вооруженные силы России уничтожили наблюдательные пункты и огневые точки украинских боевиков на окраинах Константиновки в Донецкой Народной Республике. Об этом сообщили в Министерстве обороны Российской Федерации.

- В ходе воздушной разведки на окраине Константиновки операторами БПЛА войск беспилотных систем «Южной» группировки войск были выявлены фортификационные сооружения подразделений ВСУ. Координаты целей передали расчету реактивной системы залпового огня БМ-21 «Град», - рассказали в Минобороны России.

Там уточнили, что расчет РСЗО нанес точные удары по ВСУ в ночное время суток.

Ранее сообщалось, что Вооруженные силы Российской Федерации «Южной» группировки войск уничтожили склад боеприпасов ВСУ в Константиновке.

Кроме того, сообщалось, что ВС РФ освободили населенный пункт Артема в ДНР.

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