Фото: Александр КОЦ. Перейти в Фотобанк КП
Бойцы «Южной» группировки войск улучшили положение по переднему краю. ВС РФ нанесли поражение шести бригадам ВСУ в районах Славянска, Краматорска, Алексеево-Дружковки, Николаевки и Стародубовки в Донецкой Народной Республике. Об этом сообщили в Минобороны России.
В Константиновке штурмовые группы ВС РФ ведут активные наступательные действия и освободили 96 зданий. В юго-западной части города продолжают уничтожать окруженные подразделения противника. За сутки здесь уничтожены более 70 украинских военных, шесть пикапов и свыше 20 наземных роботизированных комплексов.
За сутки в зоне ответственности российской группировки ВСУ потеряли более 125 солдат, два бронетранспортера «Буцефал», одну бронемашину «Казак», 16 автомобилей и орудие полевой артиллерии.
Ранее сообщалось, что в Красном Лимане штурмовые отряды ВС РФ продолжают уничтожать разрозненные подразделения противника. Российские силы наступают в северо-западной части города, овладели шестью опорными пунктами и 61 зданием.
Кроме того, ВС РФ освободили Кутузовку вблизи Доброполья в Донецкой Народной Республике.
Присоединяйтесь к нам в MAX и Telegram
Мессенджер MAX, как и наш сайт, в «белом списке» интернет-ресурсов. Так что лента нашего канала будет доступна даже в периоды ограничений мобильного интернета.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
ВС РФ освободили Новый Донбасс в ДНР
Российские войска освободили населенный пункт на Добропольском направлении в ДНР (подробнее)