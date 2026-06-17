«Южная» группировка войск освободила 96 зданий от ВСУ в Константиновке (архивное фото) Фото: Александр КОЦ. Перейти в Фотобанк КП

Бойцы «Южной» группировки войск улучшили положение по переднему краю. ВС РФ нанесли поражение шести бригадам ВСУ в районах Славянска, Краматорска, Алексеево-Дружковки, Николаевки и Стародубовки в Донецкой Народной Республике. Об этом сообщили в Минобороны России.

В Константиновке штурмовые группы ВС РФ ведут активные наступательные действия и освободили 96 зданий. В юго-западной части города продолжают уничтожать окруженные подразделения противника. За сутки здесь уничтожены более 70 украинских военных, шесть пикапов и свыше 20 наземных роботизированных комплексов.

За сутки в зоне ответственности российской группировки ВСУ потеряли более 125 солдат, два бронетранспортера «Буцефал», одну бронемашину «Казак», 16 автомобилей и орудие полевой артиллерии.

Ранее сообщалось, что в Красном Лимане штурмовые отряды ВС РФ продолжают уничтожать разрозненные подразделения противника. Российские силы наступают в северо-западной части города, овладели шестью опорными пунктами и 61 зданием.

Кроме того, ВС РФ освободили Кутузовку вблизи Доброполья в Донецкой Народной Республике.

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