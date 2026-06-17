В Красном Лимане ВС РФ овладели шестью опорными пунктами ВСУ и 61 зданием (архивное фото) Фото: Александр КОЦ. Перейти в Фотобанк КП

Подразделения группировки войск «Запад» заняли более выгодные рубежи. ВС РФ нанесли удары по противнику в районах Яцковки и Лозового в Донецкой Народной Республике.

Как сообщили в Минобороны России, в Красном Лимане штурмовые отряды ВС РФ продолжают уничтожать разрозненные подразделения противника. Российские силы наступают в северо-западной части города, овладели шестью опорными пунктами и 61 зданием. Прямым попаданием авиабомбы ФАБ-3000 с УМПК уничтожена последняя артерия снабжения ВСУ в Красном Лимане - переправа через Северский Донец у Маяков.

За сутки в городе уничтожены до 20 солдат противника, пикап, американская гаубица М777 и шесть наземных роботизированных комплексов.

Ранее сообщалось, что Вооруженные силы Российской Федерации освободили Кутузовку вблизи Доброполья в Донецкой Народной Республике. На данном направлении ВС РФ за сутки уничтожили до 290 человек личного состава, бронемашину, семь автомобилей, три артиллерийских орудия и две РСЗО «Град».

Кроме того, Вооруженные силы России «Южной» группировки войск уничтожили три пункта управления БПЛА ВСУ в частном секторе Константиновки.

Присоединяйтесь к нам в MAX и Telegram

Мессенджер MAX, как и наш сайт, в «белом списке» интернет-ресурсов. Так что лента нашего канала будет доступна даже в периоды ограничений мобильного интернета.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

ВС РФ освободили Новый Донбасс в ДНР

Российские войска освободили населенный пункт на Добропольском направлении в ДНР (подробнее)