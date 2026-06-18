ВС РФ срывают попытки подвоза боеприпасов ВСУ на окраинах Красного Лимана. Фото: Минобороны России

Вооруженные силы Российской Федерации срывают попытки подвоза боеприпасов ВСУ на окраинах Красного Лимана в Донецкой Народной Республике. Об этом сообщили в Министерстве обороны России.

Там добавили, что российские войска уничтожают разрозненные группы украинских боевиков.

- На кадрах средств объективного контроля прямые попадания FPV-дронов на оптоволокно и уничтожение различных типов дистанционно управляемых роботизированных комплексов подразделений ВСУ в количестве шести единиц, - рассказали в военном ведомстве России.

Ранее в Минобороны Российской Федерации опубликовали кадры уничтожения переправы ВСУ в Красном Лимане. Ее российские войска поразили точным ударом авиабомбы ФАБ-3000. Восстановлению переправа не подлежит.

Кроме того, сообщалось, что в Красном Лимане ВС России овладели шестью опорными пунктами ВСУ и 61 зданием.

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