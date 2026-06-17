В Минобороны РФ опубликовали кадры уничтожения переправы ВСУ в Красном Лимане. Фото: Минобороны России

В Министерстве обороны России опубликовали кадры уничтожения переправы ВСУ через реку Северский Донец в Красном Лимане Донецкой Народной Республики.

- Инженерное сооружение использовалось для перевозки горюче-смазочных материалов, провианта, боекомплекта и проведения ротаций подразделений противника, - рассказали в военном ведомстве России.

Кадры уничтожения переправы ВСУ через реку Северский Донец в Красном Лимане Источник: Минобороны России

Там уточнили, что переправа уничтожена прямым попаданием авиабомбы ФАБ-3000. Восстановлению не подлежит.

Ранее сообщалось, что Вооруженные силы Российской Федерации освободили Кутузовку вблизи Доброполья в Донецкой Народной Республике.

Кроме того, сообщалось, что ВС РФ группировки войск «Запад» заняли более выгодные рубежи. ВС РФ нанесли удары по противнику в районах Яцковки и Лозового в Донецкой Народной Республике. Также российские войска в Красном Лимане овладели шестью опорными пунктами ВСУ и 61 зданием.

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