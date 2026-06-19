Вооруженные силы России продолжают выбивать украинских боевиков из населенного пункта Красный Лиман в Донецкой Народной Республике. Российские войска успешно продвигаются и закрепляются в одном из районов.
- Штурмовые подразделения 25-й общевойсковой армии продолжают зачищать город, создавая «огневой мешок» для остатков украинских формирований и лишая их возможности перегруппировки, - рассказали в Министерстве обороны России.
Источник: Минобороны России
В военном ведомстве добавили, что ВС РФ наносят удары по бронированной и автомобильной технике, робототехнике и живой силе украинских боевиков. Также бойцы ВС России срывают контратаки вооруженных формирований Украины. Не дают противнику подвозить боеприпасы и проводить ротацию.
Ранее бойцы ВС РФ 177-го гвардейского полка морской пехоты группировки войск «Центр» рассказали подробности освобождения Нового Донбасса в Донецкой Народной Республике.
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