Российские войска успешно продвигаются и закрепляются в одном из районов Красного Лимана. Фото: Минобороны России

Вооруженные силы России продолжают выбивать украинских боевиков из населенного пункта Красный Лиман в Донецкой Народной Республике. Российские войска успешно продвигаются и закрепляются в одном из районов.

- Штурмовые подразделения 25-й общевойсковой армии продолжают зачищать город, создавая «огневой мешок» для остатков украинских формирований и лишая их возможности перегруппировки, - рассказали в Министерстве обороны России.

ВС РФ продвигаются в Красном Лимане ДНР Источник: Минобороны России

В военном ведомстве добавили, что ВС РФ наносят удары по бронированной и автомобильной технике, робототехнике и живой силе украинских боевиков. Также бойцы ВС России срывают контратаки вооруженных формирований Украины. Не дают противнику подвозить боеприпасы и проводить ротацию.

Ранее бойцы ВС РФ 177-го гвардейского полка морской пехоты группировки войск «Центр» рассказали подробности освобождения Нового Донбасса в Донецкой Народной Республике.

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