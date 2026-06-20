В освобожденных районах Константиновки ВС РФ развернули флаги России. Фото: Минобороны России

Бойцы Вооруженных сил России развернули Государственные флаги в освобожденных районах Константиновки в Донецкой Народной Республике. Об этом сообщили в Министерстве обороны Российской Федерации.

- После завершения зачистки очередных районов российские военнослужащие закрепляются на достигнутых рубежах. Все происходящее фиксируют операторы войск беспилотных систем, которые ведут непрерывное наблюдение за обстановкой, сопровождают действия штурмовых групп и документируют результаты их работы, - рассказали в Минобороны России.

В военном ведомстве добавили, что слаженные действий штурмовых групп ВС РФ позволяют последовательно расширять зону контроля, выбивая украинских боевиков из города.

Ранее сообщалось, что Вооруженные силы Российской Федерации группировки войск «Запад» успешно продвигаются и закрепляются в Красном Лимане в Донецкой Народной Республике.

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