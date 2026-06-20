Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН. Перейти в Фотобанк КП
По данным Министерства обороны России, за прошедшую неделю подразделения российских войск улучшили тактическое положение на территории Донецкой Народной Республики. Существенные результаты были достигнуты силами сразу нескольких группировок.
В Красном Лимане штурмовые отряды 25-й армии продолжали уничтожать разрозненные силы ВСУ. Подразделения 67-й дивизии добились заметных успехов: они взяли под контроль 37 опорных пунктов и освободили 251 здание в городе.
Потери противника в этом районе за отчетный период составили более 185 человек личного состава и свыше 45 единиц вооружения и военной техники. Среди уничтоженного - американская 155-мм гаубица М777, бронеавтомобиль HMMWV, а также 24 автомобиля.
В целом в зоне ответственности группировки «Запад» ВСУ потеряли более 1490 военнослужащих, 24 бронемашины, 120 автомобилей, 15 артиллерийских орудий и пять станций РЭБ.
Подразделения «Южной» группировки войск продвинулись вглубь обороны противника и освободили населенные пункты Артема и Рай-Александровка в ДНР. Кроме того, за последние сутки под контроль российских войск перешел населенный пункт Юрковка.
В Константиновке штурмовики ВС РФ продолжали вести бои в юго-западной части города, в том числе в микрорайоне Николаевский, где уничтожали силы окруженного противника. За неделю в городе были освобождены 627 зданий, уничтожены более 540 украинских солдат, свыше 160 единиц различного вооружения и военной техники, а также 116 автомобилей.
Общие потери ВСУ в зоне ответственности «Южной» группировки за неделю превысили 985 военнослужащих. Также уничтожены 27 бронемашин, 143 автомобиля и 23 артиллерийских орудия.
На направлении группировки войск «Центр» в течение недели также зафиксировано продвижение: под контроль российских подразделений перешли населенные пункты Новый Донбасс и Кутузовка в ДНР.
Суммарные потери противника в зоне ответственности этой группировки составили более 2040 военнослужащих, 18 бронемашин, 39 автомобилей, девять арторудий и две боевые машины РСЗО «Град».
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