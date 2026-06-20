За прошедшую неделю подразделения российских войск улучшили тактическое положение в ДНР Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН. Перейти в Фотобанк КП

По данным Министерства обороны России, за прошедшую неделю подразделения российских войск улучшили тактическое положение на территории Донецкой Народной Республики. Существенные результаты были достигнуты силами сразу нескольких группировок.

Группировка «Запад»: активные бои в Красном Лимане

В Красном Лимане штурмовые отряды 25-й армии продолжали уничтожать разрозненные силы ВСУ. Подразделения 67-й дивизии добились заметных успехов: они взяли под контроль 37 опорных пунктов и освободили 251 здание в городе.

Потери противника в этом районе за отчетный период составили более 185 человек личного состава и свыше 45 единиц вооружения и военной техники. Среди уничтоженного - американская 155-мм гаубица М777, бронеавтомобиль HMMWV, а также 24 автомобиля.

В целом в зоне ответственности группировки «Запад» ВСУ потеряли более 1490 военнослужащих, 24 бронемашины, 120 автомобилей, 15 артиллерийских орудий и пять станций РЭБ.

Группировка «Южная»: освобождение населенных пунктов и бои в Константиновке

Подразделения «Южной» группировки войск продвинулись вглубь обороны противника и освободили населенные пункты Артема и Рай-Александровка в ДНР. Кроме того, за последние сутки под контроль российских войск перешел населенный пункт Юрковка.

В Константиновке штурмовики ВС РФ продолжали вести бои в юго-западной части города, в том числе в микрорайоне Николаевский, где уничтожали силы окруженного противника. За неделю в городе были освобождены 627 зданий, уничтожены более 540 украинских солдат, свыше 160 единиц различного вооружения и военной техники, а также 116 автомобилей.

Общие потери ВСУ в зоне ответственности «Южной» группировки за неделю превысили 985 военнослужащих. Также уничтожены 27 бронемашин, 143 автомобиля и 23 артиллерийских орудия.

Группировка «Центр»: новые освобожденные территории

На направлении группировки войск «Центр» в течение недели также зафиксировано продвижение: под контроль российских подразделений перешли населенные пункты Новый Донбасс и Кутузовка в ДНР.

Суммарные потери противника в зоне ответственности этой группировки составили более 2040 военнослужащих, 18 бронемашин, 39 автомобилей, девять арторудий и две боевые машины РСЗО «Град».

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