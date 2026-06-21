Экипаж Су-34 уничтожил взвод боевиков ВСУ, отходящих из Красного Лимана

Авиаудар по противнику предпринят в интересах группировки «Запад». Архивное фото Минобороны РФ

Российская авиация в Щурово ДНР поразила до 30 украинских боевиков, отходящих из Красного Лимана. Об этом сегодня сообщили в Министерстве обороны России.

- В интересах группировки «Запад» экипаж Су-34 ВКС России нанес удар авиабомбой ФАБ-1500 по боевикам ВСУ, которые отступали из Красного Лимана, - говорится в сообщении.

Авиаудар был нанесен по заброшенному пансионату в Щурово, где временно дислоцировались боевики из 63-й омбр ВСУ.

Ранее сообщалось, что в Красном Лимане штурмовые отряды 25-й армии продвигаются на северо-западе города. Подразделения 31-го и 37-го полков 67-й мотострелковой дивизии овладели двенадцатью опорниками ВСУ и очистили от противника 53 здания.

По данным Минобороны РФ, в Красном Лимане за сутки ликвидировано свыше 30 боевиков ВСУ, американская бронемашина HMMWV с личным составом, пикап, а также четыре наземных роботизированных комплекса.

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