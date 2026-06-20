ВС РФ срывают перегруппировки украинских боевиков в Красном Лимане. Фото: Минобороны России

Вооруженные силы Российской Федерации группировки войск «Запад» успешно продвигаются и закрепляются в Красном Лимане Донецкой Народной Республики. Об этом сообщили в Министерстве обороны России.

Там добавили, что российские войска лишают украинских боевиков возможности перегруппировки.

- Применяя дроны-камикадзе и другие ударные беспилотники по бронированной и автомобильной технике, робототехнике и живой силе ВСУ, операторы БПЛА войск беспилотных систем в составе группировки войск «Запад» срывают контратаки, ротации и подвоз боеприпасов и личного состава противника на свои позиции, - рассказали в Минобороны России.

Ранее сообщалось, что ВС РФ за неделю в Константиновке освободили 627 зданий от ВСУ.

Кроме того, сообщалось, что ВС РФ уничтожили пехоту вооруженных формирований Украины в лесополосах у Красного Лимана в ДНР.

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