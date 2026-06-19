ВС РФ за неделю в Константиновке освободили 627 зданий от ВСУ (архивное фото) Фото: Александр КОЦ. Перейти в Фотобанк КП

За неделю в Константиновке штурмовые группы «Южной» группировки войск продолжали уничтожать окруженные подразделения противника в юго-западной части города и наступать в микрорайоне Николаевский.

Как сообщили в Минобороны России, за неделю освобождены 627 зданий. Уничтожены более 540 украинских военнослужащих, свыше 160 единиц вооружения и техники, а также 116 автомобилей.

Ранее сообщалось, что за неделю в Красном Лимане штурмовые отряды российской армии продолжали уничтожать разрозненные подразделения вооруженных формирований Украины. Российские подразделения взяли под контроль 37 опорных пунктов и освободили 251 здание. ВСУ потеряли более 185 человек и более 45 единиц вооружения и техники, включая американские гаубицу М777, бронеавтомобиль HMMWV и 24 автомобиля.

Кроме того, бойцы ВС РФ рассказали подробности освобождения Нового Донбасса в Донецкой Народной Республике.

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