ВС РФ за неделю взяли 37 опорников и освободили 251 здание в Красном Лимане (архивное фото) Фото: Александр КОЦ. Перейти в Фотобанк КП

За неделю в Красном Лимане штурмовые отряды российской армии продолжали уничтожать разрозненные подразделения вооруженных формирований Украины. Российские подразделения взяли под контроль 37 опорных пунктов и освободили 251 здание.

Как сообщили в Минобороны России, вооруженные формирования Украины потеряли более 185 человек и свыше 45 единиц вооружения и техники, включая американские гаубицу М777, бронеавтомобиль HMMWV и 24 автомобиля.

Ранее сообщалось, что военнослужащие беспилотных систем 25-й армии группировки войск «Запад» продолжают срывать попытки ВСУ перебросить резервы и провести ротацию на позициях у Красного Лимана в ДНР. Для поражения техники, укрытий и живой силы противника активно используют ударные дроны.

Кроме того, бойцы ВС РФ рассказали подробности освобождения Нового Донбасса в Донецкой Народной Республике.

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