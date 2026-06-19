ВС РФ уничтожили пехоту ВСУ в лесополосах у Красного Лимана в ДНР Фото: Минобороны РФ.

Военнослужащие беспилотных систем 25-й армии группировки войск «Запад» продолжают срывать попытки ВСУ перебросить резервы и провести ротацию на позициях у Красного Лимана в ДНР. Как сообщили в Минобороны России, для поражения техники, укрытий и живой силы противника активно используют ударные дроны.

Средства объективного контроля зафиксировали прямые попадания FPV-дронов и уничтожение живой силы ВСУ, пытавшейся пробраться через лесополосы. Контроль велся в реальном времени с помощью воздушной разведки.

Операторы БПЛА работают по бронированной и автомобильной технике, робототехнике и живой силе, срывая контратаки, ротации и подвоз боеприпасов.

Ранее сообщалось, что ВС РФ овладели семью опорными пунктами и 48 зданиями в Красном Лимане в ДНР.

Кроме того, ВС РФ за сутки освободили от ВСУ 98 зданий в Константиновке. Российские войска в городе уничтожили 60 украинских военнослужащих и 17 автомобилей.

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