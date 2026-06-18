ВС РФ за сутки освободили от ВСУ 98 зданий в Константиновке (архивное фото) Фото: Григорий КУБАТЬЯН. Перейти в Фотобанк КП

В Константиновке Вооруженные силы Российской Федерации продолжают наступать в юго-западной части населенного пункта. Бойцы «Южной» группировки войск за сутки освободили от украинских боевиков 98 зданий.

Как сообщили в Минобороны России, российские войска в городе за сутки уничтожили свыше 60 украинских боевиков и 17 автомобилей.

Ранее в Минобороны России сообщили, что ВС РФ овладели семью опорными пунктами и 48 зданиями в Красном Лимане в Донецкой Народной Республике. Также в городе бойцы блокировали группу украинских боевиков в районе улиц Главная и Покровская. Противник потерял до 20 солдат, семь единиц военной техники и пять дистанционно управляемых роботизированных комплексов.

Кроме того, ВС РФ срывают попытки подвоза боеприпасов ВСУ на окраинах Красного Лимана в ДНР. Российские войска уничтожают разрозненные группы украинских боевиков.

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