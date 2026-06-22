В Константиновке Донецкой Народной Республики на освобожденной улице Преображенской Вооруженные силы России развернули государственный флаг. Об этом сообщили в Министерстве обороны Российской Федерации.
- Подразделения группировки продолжают успешное продвижение в городской застройке, шаг за шагом освобождая новые кварталы и вытесняя противника, - рассказали в Минобороны России.
Ранее сообщалось, что большая часть Славянско-Краматорской агломерации в Донецкой Народной Республике находится под огневым контролем Вооруженных сил Российской Федерации.
Кроме того, сообщалось, что российские войска продолжают освобождение Константиновки в Донецкой Народной Республике. Бойцы ВС РФ уверенно продвигаются вперед в городской застройке, шаг за шагом выбивая украинских боевиков. Также ВС РФ уничтожают подземные укрытия боевиков ВСУ. Для этого применяются доработанные противотанковые мины ТМ-62.
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