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Политика20 июня 2026 15:50

Шаг за шагом к освобождению города: Российские войска выбивают ВСУ из многоквартирных домов и построек частного сектора в Константиновке

В Минобороны России рассказали, как ВС РФ уничтожают подземные укрытия ВСУ в Константиновке
Данил АРМЕЕВ
ВС РФ продвигаются в Константиновке (архивное фото)

ВС РФ продвигаются в Константиновке (архивное фото)

Фото: Александр КОЦ. Перейти в Фотобанк КП

Российские войска продолжают освобождение Константиновки в Донецкой Народной Республике. Бойцы ВС РФ уверенно продвигаются вперед в городской застройке, шаг за шагом выбивая украинских боевиков. Об этом сообщили в Министерстве обороны России.

В военном ведомстве добавили, что за сутки в городе Вооруженные силы РФ освободили 94 здания.

- Действуя малыми группами по 2-3 человека, штурмовики зачищают многоквартирные дома и постройки частного сектора от не успевших сбежать из города украинских боевиков, - рассказали в Минобороны России.

Также ВС РФ уничтожают подземные укрытия боевиков ВСУ. Для этого применяются доработанные противотанковые мины ТМ-62, которые гарантированно разносят укрытия и уничтожают живую силу противника.

- Все происходящее фиксируют операторы российских беспилотников, которые сопровождают действия штурмовых групп, контролируют обстановку с воздуха и документируют результаты боевой работы, - рассказали в Минобороны России.

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