Российские войска перебили логистику ВСУ в Константиновке (архивное фото) Фото: Александр КОЦ. Перейти в Фотобанк КП

Советник Главы ДНР Игорь Кимаковский сообщил «Вестям», что в Константиновке остаются от 200 до 300 украинских боевиков. Некоторые из них уже больше 40 дней не получают тылового довольствия.

- Это говорит о том, что мы там фактически противнику перебили все логистические возможности для того, чтобы он мог снабжать свою группировку, - сказал он.

Ранее сообщалось, что Вооруженные силы России наступают на всех направлениях в Константиновке Донецкой Народной Республики. Также бойцы ВС РФ уничтожают разрозненные группы противника в юго-западной части населенного пункта. За сутки в городе российские войска освободили 130 зданий. ВСУ потеряли до 85 солдат.

Кроме того, Вооруженные силы Российской Федерации продолжают продвижение в западном направлении Красного Лимана в Донецкой Народной Республике. В городе за последние сутки украинские боевики потеряли до 30 человек личного состава.

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