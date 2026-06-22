В Константиновке бойцы ВС РФ наступают на всех направлениях (архивное фото) Фото: Александр КОЦ. Перейти в Фотобанк КП

Вооруженные силы России наступают на всех направлениях в Константиновке Донецкой Народной Республики. Также бойцы ВС РФ уничтожают разрозненные группы противника в юго-западной части населенного пункта.

Как сообщили в Министерстве обороны России, за сутки в Константиновке российские войска освободили 130 зданий.

- ВСУ потеряли до 85 военнослужащих, боевую машину пехоты, боевую бронированную машину, восемь автомобилей, самоходную артиллерийскую установку, станцию радиоэлектронной борьбы, 21 наземный робототехнический комплекс и 27 пунктов управления беспилотными летательными аппаратами, - рассказали в военном ведомстве России.

Ранее сообщалось, что Вооруженные силы Российской Федерации продолжают продвижение в западном направлении Красного Лимана в Донецкой Народной Республике.

Кроме того, сообщалось, что ВС РФ уничтожили укрытия с украинскими боевиками в Константиновке.

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