ВС РФ установили огневой контроль над частью Славянско-Краматорской агломерации (архивное фото) Фото: Александр КОЦ. Перейти в Фотобанк КП

Глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин в прямом эфире федерального канала «Россия 24» рассказал о ситуации на линии боевого соприкосновения в регионе.

Руководитель региона сообщил, что ВС РФ за неделю освободили пять населенных пунктов: Рай-Александровку, Юрковку, Артема, Новый Донбасс и Кутузовку.

По его словам, в Константиновке российские бойцы продолжают вести активное наступление. В черте города идет зачистка жилых кварталов от сил противника, а в юго-западной части населенного пункта был уничтожен склад боеприпасов ВСУ.

На Краснолиманском направлении российские подразделения перерезали последнюю артерию снабжения противника в Красном Лимане. Продвижение российских сил идет как в самом городе, так и на его северных, восточных и южных окраинах. Также проводится зачистка территории местного комбикормового завода.

Говоря о Славянском направлении, Денис Пушилин подчеркнул важность взятия Рай-Александровки.

- Эта высота очень серьезно укрепленная, и теперь наши подразделения имеют все перспективы для освобождения Славянско-Краматорской агломерации. Огневой контроль над значительной частью агломерации теперь установлен, - сказал он.

На Добропольско-Красноармейском направлении после перехода под контроль Кутузовки и Нового Донбасса российские подразделения расширяют наступление в сторону Доброполья.

Глава ДНР также сообщил, что за минувшую неделю система радиоэлектронной борьбы «Купол Донбасса» и мобильные огневые группы предотвратили 128 попыток террористических атак со стороны противника. Кроме того, для защиты дорожной сети и инфраструктуры региона сейчас ускоренными темпами формируется специальное подразделение «БАРС ДНР».

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