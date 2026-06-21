Российские подразделения уверенно взламывают обороны ВСУ (архивное фото) Фото: Александр КОЦ. Перейти в Фотобанк КП

Военнослужащие подразделений «Южной» группировки войск за сутки освободили от украинских боевиков в Константиновке Донецкой Народной Республики 104 здания. Об этом сообщило Министерство обороны Российской Федерации.

АКТИВНОЕ НАСТУПЛЕНИЕ

Бойцы в Константиновке активно наступали, продолжая зачищать разрозненные группы ВСУ на юго-западе города. По данным Минобороны РФ, украинские боевики потеряли до 85 военных, боевую бронированную машину, шестнадцать авто, артиллерийское орудие, двадцать четыре наземных робототехнических комплекса и двадцать пять пунктов управления беспилотниками.

Ранее сообщалось, что российские штурмовики за сутки освободили в Константиновке 94 здания. ВС России шаг за шагом, район за районом выбивают противника из оккупированного врагом города.

ОВЛАДЕЛИ ОПОРНИКАМИ

В Красном Лимане штурмовые отряды ВС России продвигаются на северо-западе города. Подразделения мотострелковой дивизии овладели двенадцатью опорными пунктами ВСУ и очистили от украинских националистов 53 здания.

По данным Минобороны РФ, в Красном Лимане за сутки уничтожено свыше 30 боевиков, бронеавтомобиль HMMWV американского производства с личным составом, пикап и четыре наземных роботизированных комплекса.

Ранее сообщалось, что Су-34 ВКС России нанес удар авиабомбой по украинским боевикам, которые отступали из Красного Лимана. Российская армия ликвидировала до 30 боевиков из 63-й омбр ВСУ.

ВС РФ уничтожили склад материальных средств ВСУ на Константиновском направлении

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