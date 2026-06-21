Обломки украинского дрона. Архивное фото Штаба обороны ДНР

128 террористических атак БПЛА ВСУ в Донецкой Народной Республике за неделю предотвратили военнослужащие системы радиоэлектронной борьбы «Купол Донбасса» и сводных мобильных огневых групп. Украинские боевики продолжают применять тактику комбинированных налетов на мирных жителей и инфраструктуру. Об этом сообщил Глава ДНР Денис Пушилин.

Десятки килограммов взрывчатки на борту

В Петровском районе Донецка боевики ВСУ пытались атаковать мирные кварталы с беспилотников «Хорнет» и «Батон», на борту которых были осколочно-фугасные заряды.

В Ясиноватой российские военнослужащие сбили три БПЛА ВСУ. «Хорнет» и «FP-2» приближались к ж-д узлу. Масса взрывчатки в их боеголовках составляла более 30 килограммов.

Под Волновахой, вблизи электростанции, перехвачены дроны с осколочно-фугасными боеприпасами «Б-2» и «Рубака». В Горловке сбит беспилотник «Батон», которым украинские боевики пытались ударить по одному из административных зданий.

Без ущерба для жителей и инфраструктуры

Вражеские дроны перехватили бойцы системы «Купол Донбасса» (ею управляет Управление ФСБ России по ДНР) и сводные мобильные огневые группы. Все подавленные беспилотники взрывотехники обезвредили без ущерба для населения и инфраструктуры.

В ДНР предотвратили 128 террористических атак ВСУ за неделю

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