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20 июня 2026 19:11

«Каждый сбитый БПЛА ВСУ – это спасенные жизни»: В ДНР ведет работу подразделение «БАРС»фото

В ДНР продолжается набор добровольцев в подразделение по борьбе с вражескими беспилотниками
Александр ИВАНОВ
Боец подразделения «БАРС» наблюдает за небом на одной из трасс ДНР

Боец подразделения «БАРС» наблюдает за небом на одной из трасс ДНР

Фото: Александр ИВАНОВ. Перейти в Фотобанк КП

Ночь 19 июня. Черта города Мариуполь. Вражеский беспилотник находит очередную цель – фура гражданского назначения. Удар пришелся по прицепу, как стало известно позже – товар, как и само транспортное средство принадлежало одному из маркетплейсов.

Прицеп фуры сгоревший в следствии атаки украинского БПЛА

Прицеп фуры сгоревший в следствии атаки украинского БПЛА

Фото: Александр ИВАНОВ. Перейти в Фотобанк КП

В этот раз избежать трагедии удалось – не пострадал водитель фуры, да и сам седельный тягач удалось спасти от огня.

И множество других подобных случаев атак украинских БПЛА по гражданским целям: рейсовые автобусы, гражданские автомобили, дорожная инфраструктура.

Для борьбы с этой угрозой было принято решение создать добровольческое формирование «БАРС ДНР», что анонсировал Глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин. По заявленным целям подразделения, по сути – это малая ПВО, которая отличается повышенной мобильностью и видит низко летящие цели новых западных дронов, которые массово передаются террористам из ВСУ.

Боец подразделения «БАРС» во время патрулирования одной из трасс ДНР

Боец подразделения «БАРС» во время патрулирования одной из трасс ДНР

Фото: Александр ИВАНОВ. Перейти в Фотобанк КП

Многие такие беспилотники являются небольшими самолетами, которые вне зоны работы основного ПВО летят высоко в небе, а при достижении, например, территории ДНР, опускаются на сверхнизкое расстояние до поверхности земли и идут вдоль полей, оврагов, рек. На оперативное обнаружение и ликвидацию таких целей в тылу и работает подразделение «БАРС-ДНР». В составе подразделения – уже всем известные МОГи (Мобильные огневые группы), в арсенале которых акустические, радиолокационные, тепловизорные средства ближнего и дальнего обнаружения воздушных вражеских средств поражения.

Корреспондент «КП Донецк» смог посмотреть на работу одной из таких мобильных огневых групп на мариупольском направлении – на одном из участков трасс.

Боец подразделения «БАРС» наблюдает за небом на одной из трасс ДНР

Боец подразделения «БАРС» наблюдает за небом на одной из трасс ДНР

Фото: Александр ИВАНОВ. Перейти в Фотобанк КП

Ребята – добровольцы. Заключили контракт с Минобороны. В нем, среди прочего указано, что прохождение службы идет только на территории ДНР без направления на линию боевого соприкосновения, перед этим проходит необходимая подготовка и обучение, добровольцам предоставляются все социальные гарантии участника боевых действий.

– Ведем плановое дежурство заданных нам участков, работаем по 10-12 часов. Снаряжение новое, средства поражения современные, боекомплект в достатке, есть тепловизоры, новые средства обнаружения, электронные – помогают в оперативных задачах. Но, конечно, и глаза человека и такое качество, как внимательность, – важны для бойца, заступающего на службу охотников за БПЛА. Идея нашей работы ясна и проста. Каждый сбитый ВСУшный беспилотник - это спасенная жизнь. Вот поэтому мы добровольцы и защищаем наш край.

Узнать подробнее о подразделении, очищающем наше небо, можно по номеру телефона +7 (856) 288-36-69 или 83669 (бесплатно с мобильного телефона).

Боец подразделения «БАРС» во время патрулирования одной из трасс ДНР

Боец подразделения «БАРС» во время патрулирования одной из трасс ДНР

Фото: Александр ИВАНОВ. Перейти в Фотобанк КП

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