Боец подразделения «БАРС» наблюдает за небом на одной из трасс ДНР Фото: Александр ИВАНОВ. Перейти в Фотобанк КП

Ночь 19 июня. Черта города Мариуполь. Вражеский беспилотник находит очередную цель – фура гражданского назначения. Удар пришелся по прицепу, как стало известно позже – товар, как и само транспортное средство принадлежало одному из маркетплейсов.

Прицеп фуры сгоревший в следствии атаки украинского БПЛА Фото: Александр ИВАНОВ. Перейти в Фотобанк КП

В этот раз избежать трагедии удалось – не пострадал водитель фуры, да и сам седельный тягач удалось спасти от огня.

И множество других подобных случаев атак украинских БПЛА по гражданским целям: рейсовые автобусы, гражданские автомобили, дорожная инфраструктура.

Для борьбы с этой угрозой было принято решение создать добровольческое формирование «БАРС ДНР», что анонсировал Глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин. По заявленным целям подразделения, по сути – это малая ПВО, которая отличается повышенной мобильностью и видит низко летящие цели новых западных дронов, которые массово передаются террористам из ВСУ.

Боец подразделения «БАРС» во время патрулирования одной из трасс ДНР Фото: Александр ИВАНОВ. Перейти в Фотобанк КП

Многие такие беспилотники являются небольшими самолетами, которые вне зоны работы основного ПВО летят высоко в небе, а при достижении, например, территории ДНР, опускаются на сверхнизкое расстояние до поверхности земли и идут вдоль полей, оврагов, рек. На оперативное обнаружение и ликвидацию таких целей в тылу и работает подразделение «БАРС-ДНР». В составе подразделения – уже всем известные МОГи (Мобильные огневые группы), в арсенале которых акустические, радиолокационные, тепловизорные средства ближнего и дальнего обнаружения воздушных вражеских средств поражения.

Корреспондент «КП Донецк» смог посмотреть на работу одной из таких мобильных огневых групп на мариупольском направлении – на одном из участков трасс.

Боец подразделения «БАРС» наблюдает за небом на одной из трасс ДНР Фото: Александр ИВАНОВ. Перейти в Фотобанк КП

Ребята – добровольцы. Заключили контракт с Минобороны. В нем, среди прочего указано, что прохождение службы идет только на территории ДНР без направления на линию боевого соприкосновения, перед этим проходит необходимая подготовка и обучение, добровольцам предоставляются все социальные гарантии участника боевых действий.

– Ведем плановое дежурство заданных нам участков, работаем по 10-12 часов. Снаряжение новое, средства поражения современные, боекомплект в достатке, есть тепловизоры, новые средства обнаружения, электронные – помогают в оперативных задачах. Но, конечно, и глаза человека и такое качество, как внимательность, – важны для бойца, заступающего на службу охотников за БПЛА. Идея нашей работы ясна и проста. Каждый сбитый ВСУшный беспилотник - это спасенная жизнь. Вот поэтому мы добровольцы и защищаем наш край.

Узнать подробнее о подразделении, очищающем наше небо, можно по номеру телефона +7 (856) 288-36-69 или 83669 (бесплатно с мобильного телефона).

Боец подразделения «БАРС» во время патрулирования одной из трасс ДНР Фото: Александр ИВАНОВ. Перейти в Фотобанк КП

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