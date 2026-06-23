Бойцы «Южной» группировки войск ВС РФ уничтожают живую силу ВСУ в Константиновке (архивное фото) Фото: Александр КОЦ. Перейти в Фотобанк КП

Вооруженные силы России «Южной» группировки войск уничтожают живую силу украинских боевиков в Константиновке Донецкой Народной Республики. Об этом сообщили в Министерстве обороны Российской Федерации.

- В ходе воздушной разведки операторы БПЛА выявляют передвижение групп украинских боевиков, пытающихся покинуть Константиновку. Противник прячется в жилой застройке, используя в качестве временных укрытий дома частного сектора на окраинах города, - рассказали в Минобороны России.

Там добавил, что по полученным данным от разведки, расчеты артиллерии ВС РФ наносят удары по укрытиям противника.

Ранее сообщалось, что в ходе проведения разведывательных мероприятий в районе Константиновки в ДНР операторы беспилотных систем 6-й мотострелковой дивизии группировки войск «Южная» Вооруженных Сил Российской Федерации успешно нейтрализовали одну из единиц вражеской техники.

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